На фасаде смоленской школы появилось граффити с Юрием Гагариным

В Смоленске появилось новое граффити — изображение первого человека, полетевшего в космос, Юрия Гагарина. Его сделали на фасаде школы №9. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На данный момент одна из частей четырехэтажной школы стоит в строительных лесах. На фотографиях видно, как за металлическими балками вырисовывается портрет космонавта.

Уточняется, что такое место для граффити выбрали не просто так: школа расположена на проспекте Гагарина.

Над проектом работает уличный художник Антон Панфилов, более известный под псевдонимом Flash_one. В своем Instagram он публикует снимки готовых граффити с известными деятелями, которые ранее были созданы на зданиях в регионе.

Например, там есть изображения актера Анатолия Папанова, князя Григория Потемкина, географа Николая Пржевальского и остальных. Главное, что этих людей объединяет малая родина — рождение, детство или юность в смоленских деревнях и городах.

Ранее в Смоленске появилось новое арт-пространство в виде вымышленной станции метро «Молоховские ворота». Местные активисты превратили пешеходный переход на площади Победы в новую городскую достопримечательность. На стенах появились птица Гамаюн, бронзовый олень и Успенский собор.