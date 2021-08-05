У музея «Смоленская крепость» появится собственный виртуальный путеводитель

Музей «Смоленская крепость» и портал «Культура.РФ» запустят виртуальный путеводитель в честь 425-летия начала строительства крепостной стены. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Российской Федерации.

Посетители портала смогут в режиме онлайн познакомиться с памятником оборонного зодчества древнего Смоленска, увидеть фотографии уцелевших башен, прясел и бастионных сооружений крепости.

Отмечается, что гиперссылки на специальный глоссарий помогут расшифровать сложные архитектурные термины.

Смоленская крепостная стена — один из самых крупных сохранившихся памятников оборонного зодчества в мире. Изначально она имела протяженность более 6,5 километра и 38 башен, однако до наших дней сохранились только 18 сооружений.

Ранее в августе в Смоленской области открылась выставка картин художника Леонида Милованова, посвященная жизни и культуре старообрядцев — она пройдет в усадьбе дворян Грибоедовых в заповеднике «Хмелита». В экспозицию вошли 95 изображений, в числе которых пейзажи и портреты.