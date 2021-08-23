В Казани бесплатно покажут фильмы местных режиссеров в день Республики Татарстан

В Казани 30 августа состоится показ фильмов местных режиссеров в кинотеатре «Мир». Об этом сообщает портал «Татар-Информ».

Уточняется, что день татарстанского кино, который совпадает с празднованием дня Республики Татарстан, начнется в 16:00 по местному времени. В рамках программы фестиваля зрителям будут представлены анимационная сказка Даниила Файзрахманова «Кот Казанский», документальный короткометражный фильм Фарида Давлетшина «Уроки Батуллы» и мелодрама Рашида Маликова и Рамиля Фазлиева «Сумбуль».

Вход на показы кинолент будет бесплатным, однако организаторы предупредили о том, что посадка в залах будет осуществляться с учетом коронавирусных ограничений, в связи с чем забронировать место на мероприятие необходимо заранее.

Как отметил портал, мероприятие приурочено Году родных языков и народного единства. Его организаторами выступят региональное Министерство культуры и компания «Татаркино».

Ранее в августе стали известны подробности программы этнического фестиваля «Крутушка», который пройдет в Татарстане с 28 по 29 августа. Так, по словам программного директора мероприятия Дины Башкировой, на сцене выступят группы Ingervala и «Минус Трели» из Санкт-Петербурга, которые будут исполнять бурятскую и скандинавскую музыку.