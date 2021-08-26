Во Владивостоке пройдут Дни якутского кино

Во Владивостоке в рамках ВЭФ пройдет кинопрограмма «Дни якутского кино»

Во Владивостоке в рамках Восточно-экономического форума пройдет кинопрограмма «Дни якутского кино». Об этом сообщает ТАСС.

Бесплатные показы якутских картин состоятся в кинотеатре «Уссури» с 1-го по 3 сентября. В рамках кинопрограммы зрителям представят ленту «Тыгын Дархан» Никиты Аржакова о жизни народа саха на рубеже XVI-XVII веков, самый кассовый фильм якутского кино «Агент Мамбо» Алексея Амбросьева-младшего, комедию «Поспешивший» Романа Дорофеева, военную драму «Рядовой Чээрин» Дмитрия Кольцова и мелодраму «Потанцуй со мной» Никандра Федорова.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке, Приморский край, с 2-го по 4 сентября, все его мероприятия будут транслироваться онлайн.

Ранее в августе сообщалось, что в Оренбурге пройдет международный кинофестиваль «Восток и Запад. Классика и Авангард». Для отбора на участие в фестивале было представлено более 259 работ.