В Оренбурге в 14 раз пройдет международный кинофестиваль

С 26 по 31 августа в Оренбурге пройдет международный кинофестиваль «Восток и Запад. Классика и Авангард». Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие состоится в 14 раз вопреки коронавирусным ограничениям — за пять дней около семи тысяч зрителей смогут увидеть 57 кинокартин.

Как рассказала министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко, для отбора на участие в фестивале было представлено более 259 работ. Среди них программный директор Роман Дорофеев допустил к конкурсу 10 короткометражных и 16 полнометражных картин. Еще 21 фильм будет показан на внеконкурсной основе.

В программу вошло японское продолжение российского фильма «История Акты и Пальмы» о верном псе, прождавшем два года своего хозяина у взлетной полосы в аэропорту «Внуково». В министерстве культуры работу назвали «творческим приветом» известной киноленте «Хатико».

Приглашенными гостями фестиваля станут народные артисты России Ирина Алферова, Евгений Князев, Федор Добронравов, заслуженный артист России Александр Олешко и другие.

Ранее, 24 августа, в Хабаровске стартовал фестиваль-конкурс песчаных скульптур — в нем примут участие пять команд из архитекторов и художников. Законченные работы простоят на одной из городских площадей до конца сентября, а победители получат 100 тысяч рублей.