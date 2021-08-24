В Хабаровске стартовал фестиваль песчаных скульптур

Фестиваль-конкурс песчаных скульптур стартовал на Комсомольской площади в Хабаровске. Об этом во вторник, 24 августа, пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что мероприятие продлится до 28 августа, когда экспертное жюри выберет победителей. Законченные композиции простоят до конца сентября, а победители конкурса получат 100 тысяч рублей.

В фестивале примут участие пять команд, в которые входят архитекторы, художники, победители международных состязаний и члены Союза художников России. При этом не у всех участников конкурса есть опыт работы с песком — некоторые из них ранее делали скульптуры только из снега и льда.

Фестиваль песчаных скульптур проводится в Хабаровске во второй раз. Первый конкурс прошел в 2014 году, когда международные команды из Италии, Испании, России, Латвии, Франции и Финляндии представили работы на тему «Весь мир — театр». В 2021-м организаторы решили не ограничивать участников конкретной тематикой.