В Гае стартует «Фестиваль рабочего спорта»

В городе Гай Оренбургской области стартует «Фестиваль рабочего спорта». Об этом сообщает «Гай.рф».
По информации городского портала, в ФОК «Горняк» прибывают делегации из Медногорска, Сорочинска, Бугуруслана, Новотроицка, Орска, Оренбурга и Бузулука. Соревнования начнутся в 15:00.
В связи с проведением фестиваля с 24 по 27 августа посещение ФОК «Горняк» и футбольного поля возле него будет запрещено.
В эти дни в физкультурно-оздоровительном комплексе и Дворце спорта будут идти соревнования по волейболу, плаванию, гиревому спорту, настольному теннису и футболу. Запланирована и торжественная церемония открытия.