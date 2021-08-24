В Гае стартует «Фестиваль рабочего спорта»

В городе Гай Оренбургской области стартует «Фестиваль рабочего спорта». Об этом сообщает «Гай.рф».

По информации городского портала, в ФОК «Горняк» прибывают делегации из Медногорска, Сорочинска, Бугуруслана, Новотроицка, Орска, Оренбурга и Бузулука. Соревнования начнутся в 15:00.

В связи с проведением фестиваля с 24 по 27 августа посещение ФОК «Горняк» и футбольного поля возле него будет запрещено.

В эти дни в физкультурно-оздоровительном комплексе и Дворце спорта будут идти соревнования по волейболу, плаванию, гиревому спорту, настольному теннису и футболу. Запланирована и торжественная церемония открытия.