В Новосибирске пройдет национальный фестиваль рок-опер и мюзиклов

Национальный фестиваль современного спектакля «Музыкальное сердце театра» состоится в Новосибирске. Об этом сообщает радио «Орфей».

Мероприятие пройдет с 1-го по 11 октября на сценах Новосибирского музыкального театра и академического молодежного театра «Глобус». На фестивале будут представлены исключительно музыкальные постановки: мюзиклы, рок-оперы, музыкальные комедии, оперные драмы и оперетты.

Как отмечают организаторы, цель проекта — знакомство зрителей с новыми музыкально-драматическими постановками, жанрами, содействие талантам в сфере музыкального театра. В жюри фестиваля войдут более 100 человек, среди которых будут присутствовать известные деятели культуры. За церемонией награждения можно будет наблюдать по сети.

Ранее сообщалось, что в конце августа во Владимирской области пройдет восьмой ежегодный фестиваль колокольных звонов «Лето Господне». Мероприятие состоится на территории возле Ризоположенского монастыря, в нем примут участие 22 звонаря из разных регионов России.