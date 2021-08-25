Хвастаться роскошной жизнью в TikTok стало трендом у подростков

Дети богатых родителей начали массово публиковать ролики, в которых они демонстрируют свой роскошный образ жизни, тем самым запустив новый тренд в TikTok. На посты, появившиеся в соцсети, обратили внимание в Daily Mail.

Подростки и молодые люди со всего мира принялись хвастаться перед подписчиками одеждой и украшениями люксовых брендов, автомобилями, самолетами, дорогим убранством домов и интерьерами престижных учебных заведений. Так, например, видео с хештегом #privateschool («частная школа») собрали в TikTok более миллиарда просмотров.

Фото: https://www.tiktok.com/@michaelgmaiden?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1 1 /2

Житель графства Дорсет Майкл Мэйден (Michael Maiden) продемонстрировал пользователям сети собственный вертолет. По словам 18-летнего юноши, воздушное средство передвижения ему подарил отец. Помимо этого, в одном из постов он показал, как играет в гольф и занимается греблей в школе.

Блогер с никнеймом @m.iles, в свою очередь, разместил ролик, в котором поделился подробностями привычного для него дня. На размещенных кадрах молодой человек подбирает наряд среди вещей люксовых марок, а затем решает, на каком из автомобилей выехать из дома. В итоге он садится в белый спорткар Porsche.

Журналисты также обратили внимание, что в последнее время среди покупателей вырос спрос на перстни с печаткой. Согласно материалу, таким образом дети из обеспеченных семей демонстрируют публике принадлежность к знатному роду.

Ранее, в апреле, дети богатых родителей показали роскошный образ жизни после карантина. Так, например, телезвезда Хлои Хан (Chloe Khan) сфотографировалась во время обеда в ресторане в графстве Йоркшир, поставив сумку бренда Louis Vuitton на стол. При этом бизнесмена Майкла Маддалони (Michael Maddaloni) запечатлели в классическом костюме перед белым автомобилем Lamborghini.

