Врачи признали популярный в TikTok челлендж опасным

Администрация TikTok запретила популярный челлендж под названием Milk Crate Challenge. На решение модераторов повлияло мнение врачей, которые признали развлечение опасным. Об этом пишет News18.com.

Суть челленджа заключается в том, что участники должны записать на видео, как они забираются по пустым ящикам из-под молока, сложенным друг на друга в виде лестницы. Основание у такой конструкции получается неустойчивое, поэтому тиктокерам приходится демонстрировать свои навыки балансировки во время подъема и спуска.

Медицинские работники неоднократно предупреждали пользователей TikTok о том, что их новое увлечение крайне травмоопасно: в результате падений люди могут покалечиться. По словам американского хирурга-ортопеда Шона Энтони (Shawn Anthony), его коллеги со всех концов США сообщают, что видели множество жертв Milk Crate Challenge, у которых были вывихи плеча, разрывы передней крестообразной связки и мениска, переломы запястий и даже травмы спинного мозга. На фоне этих заявлений TikTok решила запретить весь контент, пропагандирующий рискованный трюк.

«Мы призываем всех проявлять осторожность в своем поведении как в сети, так и вне ее», — заявили представители соцсети.

Ранее житель американского штата Оклахома повторил популярный в TikTok опасный челлендж и погиб. Мальчик решил поучаствовать в так называемом блэкаут-челлендже, участники которого затягивают ремень вокруг шеи.