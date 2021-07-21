Школьник умер из-за опасного TikTok-челленджа

Житель американского штата Оклахома повторил популярный в TikTok опасный челлендж и погиб. Об этом сообщает KOKH Fox 25 со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел 20 июля в городе Бетани. По предварительным данным, мальчик решил поучаствовать в так называемом блэкаут-челлендже, участники которого затягивают ремень вокруг шеи. В результате школьник потерял сознание.

Тиктокера доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его. Мальчик умер через несколько часов после госпитализации. Имя и возраст погибшего не раскрываются.

«Социальные сети оказывают большое влияние на несовершеннолетних. В период локдауна дети не знают, чем занять себя, и потому проводят много времени в интернете. Родителям нужно следить за тем, чем занимаются их отпрыски», — отметили в полиции.

Ранее сообщалось о еще нескольких смертях, причиной которых стал популярный в TikTok челлендж. В апреле 12-летний подросток из США погиб спустя почти три недели после того, как получил серьезную травму, пытаясь записать видео для соцсети. В январе из-за блэкаут-челленджа умерла 10-летняя девочка из Италии.