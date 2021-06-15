Девушка потратила сотни тысяч рублей на новую внешность ради задания в TikTok

Британская блогерша поделилась процессом преображения своей внешности к лету и прославилась в соцсетях. На ролик, появившийся на ее YouTube-канале, обратили внимание в Daily Star.

Жительница Лондона Милли Тейлфорт (Millie Taylforth) опубликовала видео и объяснила, что решила изменить внешний вид с помощью косметических процедур ради нового флешмоба Hot Girl Summer («Лето горячей девушки») в TikTok, в рамках которого участницы должны выполнять различные задания.

Например, в челлендже есть такие условия, как влюбить в себя парня за один день и бросить его, поцеловаться с незнакомцем, познакомиться с молодым человеком и кататься с ним на машине всю ночь, а также напиться. Отмечается, что на данный момент ролики с хештегом Hot Girl Summer в TikTok набрали больше 574 миллиона просмотров.

Героиня материала рассказала, что сначала отправилась в салон красоты, где сделала окрашивание в технике балаяж (чередование прядей разных оттенков — прим. «Ленты.ру») с плавным переходом из темного цвета в светлый. Затем записалась в косметологическую клинику на процедуры подтяжки носа без хирургического вмешательства и блефаропластики.

Последним условием улучшения Тейлфорт стало посещение мастера ногтевого сервиса, которая сделала ей маникюр, покрыла ногти белым лаком и нанесла дизайн золотого цвета. Блогерша добавила, что при посещении салона красоты решила нарастить волосы.

По информации издания, в общей сложности блогерша потратила на процедуры 3 тысячи фунтов стерлингов (304 тысячи рублей). «Я не осознавала, насколько это дорого, пока не посчитала все потраченные деньги. При этом я не вижу особых изменений в моей внешности», — призналась Тейлфорт в своем видео, которое набрало 232 тысячи просмотров.

В июне женщина потратила десятки тысяч рублей и стала двойником Памелы Андерсон за день. Пользовательница сети по имени Полли (Polly) решила проверить, сколько времени и денег ей понадобится на то, чтобы воссоздать образ популярной звезды 90-х. По ее словам, в общей сложности ей потребовалось 600 фунтов стерлингов (60 900 рублей) и семь часов времени.