Разработан способ изменить форму носа без операции

Австралийские косметологи разработали новый способ изменения формы носы без хирургического вмешательства. Об этом сообщает Daily Mail.

Вместо ринопластики или введения инъекций специалисты из Сиднея предлагают посетителям пройти плазменную терапию фибробластами, которая подтягивает и улучшает внешний вид кожи. Отмечается, что стоимость такой процедуры значительно ниже цены за пластическую операцию — она равна 450 долларам за сеанс (33 тысячи рублей).

Согласно материалу, часовая терапия направлена на фибробласты — клетки дермы, вырабатывающие коллаген и белок, — которые расположены под верхним слоем кожи. Известно, что фибробласты играют важную роль в заживлении ран и поддержании упругости кожи.

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Во время сеанса косметолог использует специальное устройство, напоминающее авторучку, которое разряжает высокочастотный электрический ток на небольшие участки носа. Ток создает микротравмы в слое кожи, тем самым имитируя эффект подтяжки. При этом эксперты подчеркивают, что плазменный наконечник не касается кожи напрямую, а выпускает над ней ток.

По словам косметологов, процедура почти безболезненная, время на восстановление варьируется от 4 до 12 часов. При этом видимый результат достигается через восемь недель. Кроме того, после плазменной терапии фибробластами запрещается наносить макияж в течение восьми дней. Плюсом процедуры является то, что для достижения желаемой формы носа достаточно одного посещения салона.

В марте стало известно, что у российской телезвезды Анастасии Балинской начал гнить нос после пластической операции. Она рассказала, что во время операции хирург вживил ей пластину в кончик носа, однако она сдвинулась, воспалилась и начала издавать неприятный запах.