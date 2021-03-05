Женщина пережила неудачную пластику носа и поделилась опытом

Женщина пережила неудачную пластическую операцию, рассказала о своем опыте и поделилась полезными советами. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам Одри Питерс (Audrey Peters), она сделала первую ринопластику в 2015 году. У нее было искривление носовой перегородки, из-за чего ей было трудно дышать, а на переносице была заметная горбинка.

После операции нос Питерс стал еще более неровным, а дышать ей стало еще труднее. Одри рассказала, что планирует повторную операцию в сентябре, и поделилась советами, которые помогут людям не совершать ее ошибок.

«Во-первых, внимательно слушайте то, что говорит врач. Если вам покажется, что доктор неквалифицированный, не стоит продолжать с ним сотрудничать. Многие готовы согласиться на любую вашу идею, лишь бы заработать», — предостерегла блогерша.

Помимо этого, она посоветовала обращаться только к врачам, которые специализируются на конкретных процедурах. «Если доктор говорит вам, что может сделать то, что не входит в его профессиональные обязанности, найдите другого», — подчеркнула она.

Подписчики Питерс поблагодарили ее за советы в комментариях. «Отличные рекомендации!», «Спасибо большое! Я мечтаю сделать такую операцию», «Я записала себе все советы в блокнот. Тоже планирую сделать ринопластику», «Ты мне очень помогла», «Это очень умно», — писали юзеры.

В феврале сообщалось о девочке, которая возненавидела свой нос и накопила денег на ринопластику. Согласно информации издания, Меган Мердок (Meghan Murdoch) из английского города Фарнборо с десятилетнего возраста мечтала об операции, поскольку считала свой нос слишком большим. По словам девушки, родители надеялись, что это временный комплекс, однако ее намерения оказались серьезными.