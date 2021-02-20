Девочка возненавидела свой нос и накопила сотни тысяч рублей на пластику

Девушка с детства откладывала деньги на ринопластику и годами маскировала лицо с помощью обильного макияжа из ненависти к своему носу. Соответствующий материал публикует The Sun.

Согласно информации издания, Меган Мердок (Meghan Murdoch) из английского города Фарнборо с десятилетнего возраста мечтала об операции, поскольку считала свой нос слишком большим. По словам девушки, родители надеялись, что это временный комплекс, однако ее намерения оказались серьезными. Ради своей мечты героиня материала копила карманные деньги, а также периодически ходила на подработки. К 18 годам она собрала на операцию 2225 фунтов стерлингов (230 тысяч рублей).

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В конечном итоге родители уступили Мердок: они финансово поддержали ее, и девушке удалось изменить форму носа. При этом героиня материала все равно ежедневно встает на рассвете, чтобы нанести на лицо обильный макияж. Она призналась, что никогда не выходит из дома ненакрашенной. «Я всегда делаю макияж, мне это нравилось с восьми лет. Думаю, что с ним я выгляжу лучше. Даже когда я иду в супермаркет, я крашусь и делаю прическу», — поделилась британка.

Кроме того, девушка долгое время не появлялась без косметики перед своим возлюбленным. «Я ждала, пока он уснет, снимала макияж, а затем просыпалась раньше него и снова шла к косметичке. Сэм говорит, что я ему нравлюсь и что я хорошо выгляжу как с косметикой, так и без нее. Со временем я стала чувствовать себя рядом с ним комфортнее, поэтому позволила себе появляться при нем без макияжа», — призналась Мердок.

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