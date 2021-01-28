16-летняя китаянка сделала 100 пластических операций за три года и показала лицо

Школьница из Китая перенесла около 100 пластических операций за несколько лет, чтобы достичь внешности своей мечты. Об этом сообщает портал Oddity Central.

16-летняя Чжоу Чуна (Zhou Chuna) прослыла «самой юной китаянкой, пристрастившейся к пластике»: в течение трех лет с помощью процедур девушка изменяла свое лицо ради сходства с куклой. Результаты преображения она показывала в местной социальной сети Sina Weibo, где в настоящий момент на нее подписаны 300 тысяч пользователей.

Склонность к операциям Чуна объясняет природными несовершенствами своего лица и травлей одноклассников: по мнению школьницы, ее глаза были слишком маленькими, а нос, напротив, непропорционально большим.

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С 13 лет китаянка является постоянной клиенткой пластических хирургов. Так, в частности, она перенесла ринопластику, увеличила разрез глаз и размер груди, сделала липосакцию и закачала филлеры в губы. Процедуры обошлись ее родителям в 620 тысяч долларов (около 59 миллионов рублей).

«Я никогда не буду удовлетворена своей внешностью. Каждый раз я думаю, что буду выглядеть лучше, как только перенесу новую пластику. Ни об одной из них я не жалею, я жалею только о том, что не легла под нож еще раньше», — заключила героиня материала.

В ноябре 2020 года другая жительница Китая сделала ринопластику и через несколько дней обнаружила, что осталась без части уха. После операции женщина чувствовала себя хорошо и не заметила никаких изменений в своей внешности. Она не ожидала, что врач удалит козелок без ее ведома, поскольку это не было оговорено заранее.