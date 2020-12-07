Женщина с внешностью Барби убедила ребенка сделать пластику ради красивых фото

Женщина с внешностью куклы Барби убедила своего ребенка сделать ринопластику, чтобы выглядеть красивее на фотографиях в соцсетях. Об этом сообщает Daily Mail.

43-летняя Марсела Иглесиас (Marcela Iglesias) потратила 81 тысячу долларов (шесть миллионов рублей) на пластические операции, чтобы достичь желаемой внешности. По ее словам, теперь незнакомцы постоянно принимают ее за девушку ее 19-летнего сына Родриго (Rodrigo).

Недовольный своим лицом парень уже делал уколы ботокса в кончик носа, чтобы ноздри выглядели уже. «Он заявил, что ему не нравится форма его носа. Я считаю, что пластика поможет ему чувствовать себя увереннее, когда он будет фотографироваться», — поделилась Иглесиас.

Кроме того, недавно у Родриго диагностировали искривление перегородки. После уговоров матери он решил, что операция не только к лучшему изменит его внешность, но и в будущем поможет ему беспрепятственно дышать.

«Мой самый большой страх — это то, что он придет после пластики и скажет: "Смотри, мама, я сделал операцию, а ты даже не приняла в этом участия!". Я сильно разочаруюсь, что не поддержала сына», — заключила Иглесиас.

В ноябре жительница Китая сделала ринопластику и через несколько дней обнаружила, что осталась без части уха. После операции женщина чувствовала себя хорошо и не заметила никаких изменений в своей внешности. Она не ожидала, что врач удалит козелок без ее ведома, поскольку это не было оговорено заранее.