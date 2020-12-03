В сети появились фото Елены Степаненко после пластики

Российский актер Станислав Садальский опубликовал фотографию телеведущей Елены Степаненко после пластической операции на лице. На совместный снимок звезд в Instagram обратили внимание в «Московском комсомольце».

На размещенном селфи бывшая жена юмориста Евгения Петросяна и Садальский запечатлены в студии Андрея Малахова. Степаненко одета в платье синего цвета, свой образ она дополнила ожерельем в виде змеи и небольшими серьгами. На лицо знаменитости нанесен яркий макияж, а ее волосы уложены волнами.

В описании к публикации актер заявил, что во время записи передачи «Степаненко блистала». Подписчики Садальского не узнали Степаненко на фотографии и сделали множество комплиментов ее внешности. «Яркая, умная, энергичная женщина», «Очень нравится Степаненко!», «Выглядит моложе своих 67 лет, не натянутая, как Бабкина», «Молодец женщина, держится! Берите пример! Непотопляемая Елена!», «Прекрасно выглядите», — комментировали пост фанаты.

Ранее в феврале Елена Степаненко поделилась секретом похудения. По ее словам, один из главных принципов ее питания заключается в том, что каждая порция должна «помещаться в ладошку».