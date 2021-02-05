Актриса показала почерневший после неудачной пластики нос

Китайская актриса сделала пластику и показала изуродованный в процессе операции нос. Об этом сообщает «Би-би-си».

Телезвезда Гао Лю (Gao Liu) опубликовала в соцсети Sina Weibo фотографии с результатом ринопластики. По словам знаменитости, из-за ошибки врача, которую он совершил во время хирургического вмешательства, у нее возник некроз тканей на кончике носа.

Исполнительница рассказала журналистам, что решилась на операцию по уменьшению носа, поскольку считала, что таким образом улучшит свою карьеру. В общей сложности процедура длилась четыре часа. «Я думала, что стану красивой, но все обернулось кошмаром», — призналась китаянка.

По информации издания, через несколько дней после ринопластики у девушки появилось раздражение и покалывание на коже. Тогда медики сообщили, что у нее началось заражение. «Кожа на кончике моего носа стала чернеть, оказалось, что у меня начался некроз», — пояснила она.

Актрису вновь отправили в клинику, где она провела два месяца. По словам Лю, за время госпитализации она потеряла 61 тысячу долларов (4,5 миллиона рублей), поскольку не могла работать по состоянию здоровья. Кроме того, певица пожаловалась, что операцию по исправлению последствий предыдущего вмешательства возможно будет сделать как минимум через год.

В ноябре 2020 года женщина сходила на педикюр и осталась без пальца. Бывшая медсестра Кандис Парсонс, у которой сахарный диабет первого типа, объяснила, что два года назад во время педикюра мастер случайно порезала ей кожу. Вскоре палец женщины начал распухать и она обратилась за помощью к медикам. Врачи сообщили Парсонс, что ей придется ампутировать палец, поскольку инфекция уже проникла в кость.