Женщина сходила на педикюр и осталась без пальца

Жительница Канады сходила в салон красоты и впоследствии оказалась в больнице, где едва не скончалась из-за полученной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывшая медсестра Кандис Парсонс (Kandis Parsons), у которой сахарный диабет первого типа, рассказала, что два года назад во время педикюра мастер случайно порезала ей палец. В тот момент женщина не придала этому значения, поэтому позволила работнице салона вытереть ей кровь, заклеить место пореза и закончить красить ноготь.

По возвращению домой палец пострадавшей покраснел и начал распухать, но она все еще не была обеспокоена случившимся. Однако на утро следующего дня Парсонс обнаружила, что ее палец увеличился вдвое, и обратилась за медицинской помощью. Врачи взяли у нее анализ крови, чтобы выяснить причину возникновения инфекции, и отправили домой до получения результатов.

«Мне прописали сильные антибиотики и разрешили делать уколы дома, но обязали вернуться, если мое состояние ухудшится, а именно, если мой палец станет черным. Так и случилось ночью», — пожаловалась канадка. По ее словам, у нее также поднялась температура и начался сильный озноб, в связи с чем она вернулась к медикам.

В больнице сообщили, что Парсонс придется ампутировать палец, поскольку инфекция уже проникла в кость. После проведенной операции ей вновь назначили курс антибиотиков и отправили лечиться домой. Несмотря на успешную ампутацию, через несколько недель после нее тело пациентки начало опухать, у нее также появились боли в спине и проблемы с мочеиспусканием.

Героиня материала вновь пришла на прием к доктору и ее госпитализировали, поскольку медики выяснили, что у нее плохо работают почки, однако не могли понять причину. Впоследствии ей был поставлен диагноз: острый канальцевый некроз — заболевание, которое приводит к почечной недостаточности. «Я начала сильно раздуваться, потому что перестала ходить в туалет. Мне не помог даже катетер», — рассказала Парсонс.

Врачи провели канадке обследования всего тела, чтобы выяснить причину поражения почек. Помимо упомянутых жалоб, у нее появились красные высыпания по всему телу и шелушение кожи. Вскоре медики выяснили, что во время педикюра Парсонс получила бактериальную инфекцию под названием синдром токсического шока — он развивается в том случае, если безопасные для человека бактерии золотистого стафилококка или стрептококка, которые живут на коже, проникают в кровоток и выделяют вредные токсины.

Пострадавшая прошла лечение в больнице, однако все еще не оправилась от тяжелых последствий заболевания. Так, ей требуется пересадка почек, а также диализ (процедура очистки крови, которая заменяет функцию почек в случае почечной недостаточности — прим. «Ленты.ру») три раза в неделю. Кроме того, Парсонс часто страдает от мигрени, тошноты и рвоты.

«Я знала, что из-за диабета мне лучше не ходить на педикюр, поскольку я имею больше шансов получить серьезную инфекцию. Однако я не предполагала, что обычный поход в салон красоты, который должен был меня порадовать, обернется кошмаром и ампутацией пальца», — заключила канадка.