Россиянка осталась с ожогами после маникюра в салоне Анастасии Решетовой

Россиянка сделала маникюр в салоне красоты Inhype Beauty, который принадлежит фотомодели и сожительнице рэпера Тимати Анастасии Решетовой, и пожаловалась на негативные последствия. Фотографии женщина прислала в закрытый Telegram-канал Yobajur, пишет издание Life.

По словам клиентки, после первого посещения салона она осталась с химическими ожогами на руках. Посетительница написала жалобу администрации заведения, и ей вернули деньги за некачественную услугу. Однако еще несколько месяцев она мучилась от боли.

Через некоторое время героиня материала, зарегистрированная в соцсетях с никнеймом @milania_norm, решила сходить в салон еще раз и записалась на педикюр. Ситуация повторилась: на ногах девушки появились такие же ожоги, а некоторые ногти сломались. Клиентка вновь обратилась к работникам Inhype Beauty с претензией, но извинений и возврата денег в этот раз она не получила.

Свой отказ идти на уступки пострадавшей сотрудники объяснили тем, что за время работы салона ни один из клиентов не жаловался на оказанные услуги. Специалисты считают, что такая реакция возникла только у @milania_norm из-за индивидуальной непереносимости гель-лака. Ей посоветовали не покрывать им ногти, чтобы избежать подобных последствий.

Владелица салона Анастасия Решетова никак не прокомментировала ситуацию.

Ранее манекенщицу засняли на роскошной яхте российского миллиардера. Ее сфотографировали на борту судна в белом летнем платье с открытыми плечами. Выяснилось, что она отдыхала на яхте российского миллиардера и бывшего депутата Государственной Думы Андрея Скоча. Ее стоимость составляет 150 миллионов долларов.