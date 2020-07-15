Топ модного бренда оставил покупательницу с ожогами на груди

Покупательница модного интернет-магазина Pretty Little Thing показала ожоги на груди, которые остались на ее теле от топа, заказанного на сайте бренда. На опубликованные в соцсетях фото обратили внимание журналисты The Sun.

Англичанка Адара Грэм (Adara Graham) приобрела кроп-топ с анималистичным принтом стоимостью 15 фунтов стерлингов (1330 рублей). В области декольте изделие было отделано металлическими деталями.

В своем Twitter-аккаунте девушка разместила фотографии полученных травм и подпись: «Пожалуйста, будьте осторожны с покупкой топов с металлическими петлями. Это был мой первый раз, и петли выглядят так, словно они заржавели: они прожгли мою кожу, грудь начала пузыриться и доставлять сильную боль».

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В результате твит стал вирусным, и шокированные пользователи сети принялись поддерживать девушку в комментариях. «Боже, надеюсь, что скоро все наладится, и тебе вернут деньги, потому что это ужасно», «Вот почему все металлические детали на предметах одежды должны быть качественными: не содержать никель и не вызывать коррозию», «У меня был такой же топ, но в моем случае все обошлось. Но у бренда отвратительное качество, так что это единственное, что я покупала на сайте», — писали они.

Позднее Грэм добавила, что с ожогами ей пришлось обратиться к врачу. По ее словам, специалист прописал девушке антибиотики, чтобы обезопасить ее от попадания в кровь инфекции.

В свою очередь сотрудники Pretty Little Thing обратили внимание на жалобу пострадавшей, принесли свои извинения и пообещали разобраться в ситуации.

В июне волдыри на спине девушки после пляжного отдыха перепугали пользователей сети. Англичанка Мейси Сквайрс (Maisie Squires) опубликовала кадры полученных травм на своей странице в Facebook. Фотографии стали вирусными и пользователи сети начали выражать свою поддержку в комментариях.

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