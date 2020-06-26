Волдыри на спине девушки после пляжного отдыха перепугали пользователей сети

Англичанка получила тяжелые ожоги по всему телу во время семейного подводного плавания на Кубе. На ее фотографии в соцсетях обратили внимание журналисты The Sun.

17-летняя Мейси Сквайрс (Maisie Squires) из Лидса, Великобритания, обгорела на солнце, когда находилась на пляже в июле 2019 года, однако снимки стали вирусными только сейчас.

Девушка разместила кадры полученных травм на своей странице в Facebook. «Вчера моя спина обгорела и выглядела отвратительно, но вот, во что превратился мой загар сегодня утром, прямо перед девятичасовым перелетом домой в Англию. Я в шоке!» — подписала она снимок, на котором были видны два крупных волдыря на ярко-красной спине.

Пользователи сети начали активно комментировать публикацию, выражая свою поддержку. «Похоже, что это ожоги третьей степени», «Надеюсь, ты скоро восстановишься!», «Это выглядит так печально, надеюсь, что ожоги не сильно повредят твоей коже», — писали они.

Материалы по теме Разрезающая красота Ужасные травмы и страшные уродства делают людей только лучше

По словам пострадавшей, перед тем как отправиться на пляж, она воспользовалась солнцезащитным кремом, однако средство оказалось бесполезно, так как Сквайрс погружалась в воду. «Я плавала в течение часа и не осознавала, что моя спина горит», — отметила она. По приезде девушка обратилась в больницу, где ей обработали ожоги и сказали, что раны должны постепенно зажить.

«Каждый раз, когда я смотрела на ее спину, я съеживалась. Мы перепугались. В реальной жизни все выглядело куда хуже», — поделилась 39-летняя мать Сквайрс.

Эксперты призывают тех, кто занимается подводным плаванием в отпуске, принять дополнительные меры предосторожности. «Профилактика всегда лучше лечения, когда речь идет о солнечных ожогах», — отметил представитель Британской ассоциации дерматологов.

В июне солнечные ожоги странной формы на ногах мужчины подняли на смех в сети. Британец Льюис Рид отказался воспользоваться солнцезащитным средством во время пикника на пляже, в результате чего он сильно обгорел. Рид разместил в Twitter снимок, на котором видно, что вся поверхность ног стала красной. Твит стал вирусным, а пользователи сравнили ноги пострадавшего их с розово-белыми конфетами производителя Drumstick.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!