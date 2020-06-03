Солнечные ожоги странной формы на ногах мужчины подняли на смех в сети

Отказавшийся воспользоваться солнцезащитным средством британец Льюис Рид (Lewis Reed) показал ожоги странной формы на своем теле. На посты в соцсетях обратили внимание журналисты Metro.

27-летний Рид разместил снимки своих обгоревших ног в Twitter-аккаунте. «Когда люди спрашивают меня, почему я хочу сидеть в тени, я показываю им эти кадры», — написал он.

По словам Рида, в один из солнечных дней он отправился с матерью на пикник на Брайтон Бич и пренебрег солнцезащитным кремом, аргументировав это тем, что он «не фанат липких кремов». Однако позже пожалел о своем решении, потому что его ноги стали ярко-красными и покрылись волдырями.

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Твит британца стал вирусным и набрал больше 33 тысяч лайков. Пользователи сети подняли на смех фотографию ожогов, сравнив их с розово-белыми конфетами производителя Drumstick. Рид тоже отнесся к этому с юмором и оценил шутки подписчиков.

«На пляже я не чувствовал никакого жжения, поэтому и не подозревал, что так сильно обгорю», — отметил он. Впоследствии, признался Рид, он был вынужден лечить ожоги гелем алоэ вера в течение нескольких недель. Линии загара не сходили с его кожи на протяжении нескольких месяцев.

В мае модель Ким Грэм (Kym Graham) получила ожоги по всему телу из-за взрыва бутылки с маслом для загара. По словам пострадавшей, она жгла дрова во дворе своего дома и не заметила, как средство оказалось в костре. В результате несчастного случая часть груди и лицо модели покрылись волдырями и покраснениями.

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