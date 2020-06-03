Пристрастившаяся к загару женщина заявила о готовности умереть от солнца

Британская журналистка и телеведущая Ульрика Йонссон (Ulrika Jonsson) в одной из статей рассказала о своей зависимости от загара и заявила о готовности умереть от солнца. Соответствующий материал опубликовали The Sun.

По словам Йонссон, она привыкла регулярно загорать вместе со своими детьми. Поэтому, когда телеведущая переехала из Швеции в Великобританию в 1979 году, она была ошеломлена «бледными, бесцветными» жителями страны.

В материале 52-летняя журналистка поведала о своей любви к загару. Однако она признала, что частое нахождение под ультрафиолетовыми лучами наносит существенный вред здоровью. «Солнце является моим наркотиком и нет сомнений в том, что я умру из-за него», — отметила она.

Today. No complaints. Hangover. Laundry. Hoovering. Saw an aeroplane. No, saw two. No cooking. Leftovers. Hair of the dog. Tan-haters, hate on. Tomorrow is winter again, dem forecasters say. What do they know anyway? Jokes. Hope you guys are ok. #dodgypic Фото опубликовано @ulrikajonssonofficial

Знаменитость также призналась, что не раз подвергалась критике в своем Instagram-аккаунте со стороны подписчиков из-за своего пристрастия. Пользователи сети осуждали Йонссон из-за ее привычки загорать, аргументируя это тем, что телеведущая постареет раньше времени и вдобавок испортит свою кожу.

Однако рожденная в Швеции Йонссон заявила, что раньше она завидовала смуглым людям, зато теперь «солнце находится в ее ДНК».

В мае 27-летняя Лорен Котап (Lauren Coathup) из Великобритании пристрастилась к загару и едва не лишилась половины носа. Все началось с того, что в январе 2018 года после пляжного отдыха женщина обратила внимание на небольшой потемневший участок кожи на правой ноздре. Спустя некоторое время Котап обратилась в больницу, где у нее диагностировали рак кожи. Ей пришлось делать операцию, в результате которой медикам удалось удалить пораженные клетки.

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