Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:34, 8 мая 2024Россия

Симоньян рассказала о чувствах на инаугурации Путина

Симоньян заявила, что испытывала гордость на инаугурации Путина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о чувствах, которые она испытывала на инаугурации президента России Владимира Путина. Медиаменеджер поделилась впечатлениями в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Мы испытывали все вместе, помимо уверенной радости, безусловно, чувство гордости, чувство сопричастности», — высказалась Симоньян. Кроме того, главред RT назвала российского лидера очень благодарным человеком, объяснив, что это об этом свидетельствует его речь на инаугурации.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией. Отмечается, что поздравительная телеграмма была передана через посольство России в Пхеньяне.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по нефтебазе в Луганске. Киев применил против мирных жителей американские ракеты ATACMS

      Симоньян назвала Россию опасной для Запада дамой

      В Венесуэле заявили о поражении США после инаугурации Путина

      На Западе битву за Часов Яр назвали заранее проигранной для ВСУ

      Учительница актерского мастерства занялась сексом со школьником в актовом зале

      Женщины и мужчины раскрыли последствия отправленных по ошибке интимных фото

      Симоньян рассказала о чувствах на инаугурации Путина

      Рогов раскрыл детали удара ВСУ по Луганску

      50-летняя Хайди Клум снялась с дочерью в рекламе нижнего белья

      Герой России рассказал о крахе боевых порядков ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше