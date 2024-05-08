Симоньян рассказала о чувствах на инаугурации Путина

Симоньян заявила, что испытывала гордость на инаугурации Путина

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о чувствах, которые она испытывала на инаугурации президента России Владимира Путина. Медиаменеджер поделилась впечатлениями в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Мы испытывали все вместе, помимо уверенной радости, безусловно, чувство гордости, чувство сопричастности», — высказалась Симоньян. Кроме того, главред RT назвала российского лидера очень благодарным человеком, объяснив, что это об этом свидетельствует его речь на инаугурации.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией. Отмечается, что поздравительная телеграмма была передана через посольство России в Пхеньяне.