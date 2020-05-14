Взрыв бутылки с маслом для загара оставил модель с ожогами по всему телу

Английская модель Ким Грэм (Kym Graham) показала ожоги по всему телу, полученные в результате взрыва бутылки с маслом для загара. Об этом сообщает издание The Sun.

Несчастный случай произошел на территории ее дома в пригороде Ньюкасла. По словам пострадавшей модели, она жгла дрова во дворе своего дома и не заметила, как бутылка оказалась в костре. «Я увидела только огненный шар, а затем поняла, что мои волосы горят», — пояснила 27-летняя Грэм, отметив, что она «горела» в течение минуты.

В результате взрыва рука, часть груди и лицо модели покрылись волдырями и покраснениями.

По информации издания, девушку доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Врачи предупредили, что ей нельзя будет подвергать кожу воздействию солнечных лучей в течение года.

Позже модель поделилась снимками полученных травм на своей странице в Facebook. «Сейчас я испытываю сильные боли и даже не могу согнуть руку и нормально спать, поэтому я просто принимаю парацетамол и ибупрофен, но это почти ничем помогает», — добавила англичанка.

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