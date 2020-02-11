Кожа начала слезать с лица женщины после применения дешевой маски

После применения дешевой маски кожа женщины покраснела и начала слезать с ее лица. Об этом сообщает портал The Sun.

Кэндис Патерсон (Candice Paterson) купила кокосовую маску марки Health Point LTD в местном косметическом магазине за 1 фунт (82 рубля). После ее нанесения она почувствовала жжение и покалывание, поэтому сразу смыла продукт.

29-летняя Патерсон приложила к лицу холодный компресс и нанесла успокаивающий крем. Несмотря на это, покрасневшая кожа женщины начала слезать. «В некоторых местах моя кожа отходит так, будто это солнечный ожог», — пожаловалась покупательница.

Британка направила жалобу косметическому бренду на электронную почту и в Twitter, требуя приостановить продажу маски ради безопасности потребителей. Ответа на ее обращения не последовало.

В декабре 2019 года девушка из США разрыдалась от боли, пытаясь снять маску-пленку с лица. Нэви Чандлер купила маску-пленку для лица за два доллара (около 125 рублей) в местном бутике и боролась с ее снятием в течение часа. На опубликованном ролике видно, как липкое вещество с трудом отходит от щек, лба, носа и подбородка американки.

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