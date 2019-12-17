Девушка час боролась со снятием маски для лица и разрыдалась от боли

@itsjustnavy / Twitter

Девушка разрыдалась от боли, пытаясь снять маску-пленку с лица. На ее пост в Twitter обратило внимание издание Daily Mail.

20-летняя Нэви Чандлер (Navy Chandler) из Канзаса, США, купила маску-пленку для лица за два доллара (около 125 рублей) в местном бутике и пожалела об этом. Она боролась со снятием средства по уходу за кожей лица в течение часа, корчась от боли и записывая происходящее на видео. На кадрах видно, как липкое вещество с трудом отходит от щек, лба, носа и подбородка девушки, из-за чего она начинает плакать.

В подписи к посту Чандлер порекомендовала другим пользователям никогда не использовать указанную маску. Видеоролик вызвал бурную реакцию в сети. «Она использовала клей-момент», «Теперь твои поры должны быть чистыми на год или два вперед» — шутили одни подписчики. «Если бы моя маска не была такой, как эта, — меня бы это взбесило», «И мне нравится, когда маска так [тяжело] сдирается» — признались другие комментаторы.

В декабре 2018 года южнокорейская компания по производству косметики и одежды подверглась критике за продажу масок «ядерная бомба» с лицом лидера КНДР Ким Чен Ына. Несмотря на то что маски обрели массовую популярность в социальных сетях, многие сетевые магазины отказались распространять данную продукцию.

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