В России предложили использовать американскую защитную маску для лица

Американская косметическая марка SkinCeuticals представила в России биоцеллюлозную успокаивающую маску, которая создает гидрофильный защитный барьер для восстановления кожи. Об этом в компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 19 сентября.

Отмечается, что стерильная маска в индивидуальной упаковке разработана для восстановления после инвазивных процедур (лазерных, инъекционных, химических пилингов). «Она мгновенно успокаивает и охлаждает кожу, устраняет ощущение дискомфорта, а также улучшает и ускоряет восстановление кожи после процедур, создавая гидрофильный защитный барьер», — отметили сотрудники компании.

В США маска вышла на рынок в 2013 году. Сейчас россияне могут купить ее за тысячу рублей в интернет-магазине марки.

SkinCeuticals была основана в 1994 году. Она занимается созданием средств профессионального ухода за кожей, широко применяемых врачами-косметологами. Кроме того, выпускает высокоэффективную линейку для домашнего использования.