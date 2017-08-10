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Giorgio Armani предложил наносить на лица маски с экстрактом опунции

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Марка Giorgio Armani Beaut представила новую маску — Terra Pantelleria Supreme Renewing Mask. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 10 августа.

Благодаря действию минеральной пудры и экстракта цветов индийской опунции маска отшелушивает омертвевшие частицы и удаляет загрязнения с кожи, защищая ее от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Одним из компонентов основного восстанавливающего комплекса Reviscentalis линии средств Crema Nera Extrema стал Myrothamnus Flabellifolia экстремофильное растение, которое способно выживать и при экстремальных условиях.

Компания Giorgio Armani основана в 1975 году итальянским модельером Джорджо Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти.

В начале августа марка представила линейку косметических средств на новый сезон. Она получила название Black Nuances.. Главные новинки в коллекции — гелевые тени для век и жирная черная лаковая подводка для глаз.

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