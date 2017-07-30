Giorgio Armani предложил вести «круизную жизнь»

Косметическая марка Giorgio Armani Beauty представило косметическую серию Life is а Cruise («Жизнь — это круиз»). Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в воскресенье, 30 июля.

В нее вошли пять оттенков жидких теней для век Eye Tint, кремовые тени для век и бровей Eye & Brow Maestro, наполовину состоящие из водных компонентов, и два новых средства: палетка теней Sunset Palette (оттенки от жемчужно-розового и медно-коричневого до иссиня-зеленого и золотистого) и подводка для глаз Eyes To Kill Proliner в трех оттенках (черном, синем и коричневом).

Фото: пресс-служба Giorgio Armani Beauty 1 /5

«Отправляясь в путешествие по лету, используйте весь арсенал средств для создания соблазнительного и чувственного взгляда, — прокомментировала Линда Кантелло, международный визажист Giorgio Armani. — Благодаря сочетаниям оттенков Sunset Palette или Eye Tint, которые идеально ложатся и долго держатся, ваши глаза будут буквально разить наповал».

Компания Giorgio Armani основана в 1975 году итальянским модельером Джорджо Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти. Выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, часы, украшения, мебель и предметы декора под брендами Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Casa и другими.

В июне 2017 года марка Giorgio Armani Beauty представила лимитированную коллекцию средств для макияжа с backstage показов.