Виктория Бекхэм открыла секрет новой совместной коллекции с Estee Lauder

Парфюмерно-косметическая компания Estée Lauder и дизайнер Виктория Бекхэм объявили о скором выходе новой совместной коллекции декоративной косметики Victoria Beckham Х Estee Lauder. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 28 июля.

«Я очень рада продолжению сотрудничества с Estée Lauder и запуску второй совместной коллекции, — сказала Виктория Бекхэм. — Создавая эту коллекцию, я вдохновлялась своими любимыми городами, поэтому коллекция отражает мое собственное видение красоты. Я надеюсь, что эти средства макияжа помогут многим женщинам почувствовать себя красивыми и уверенными в себе».

Рекламную кампанию линии, которая появится в продаже осенью 2017 года, снял фотограф Лахлан Бейли. В России коллекция будет продаваться в избранных торговых точках с 1 октября 2017 года. Цены на средства макияжа пока не называются.

Предыдущая совместная коллекция дизайнера и косметической компании поступила в продажу в сентябре 2016 года. В нее вошли хайлайтеры, тени, помады и бронзеры. Виктория Бекхэм использовала эти средства для макияжа моделей на дефиле собственной коллекции одежды.

Компания Estée Lauder основана в 1946 году в США Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Специализируется на производстве парфюмерии и косметики для женщин и мужчин. В 1968 году компания запустила бренд Clinique, специализирующийся на гипоаллергенных средствах. Компании Estée Lauder в настоящее время принадлежат бренды M.A.C, Aveda, Darphin и другие. Эсте Лаудер отошла от дел в 1995 году, но ее потомки участвуют в управлении компанией.