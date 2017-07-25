Парфюмер Франсис Курджян создал аромат для Burberry

Компания Burberry и ее главный креативный и генеральный директор Кристофером Бэйли в сотрудничестве с известным парфюмером Франсисом Курджяном выпустили новый женский аромат

Новинка My Burberry Blush построена на цветочных нотах герани, розы, глицинии, жасмина и лимонного дерева, дополненных в начальном аккорде сахарным гранатом, в аккорде сердца — тонами яблока.

Аромат заключен во флакон из розового стекла с традиционной для парфюмерной линии My Burberry роговой крышкой, напоминающей пуговицы тренча-бестселлера Burberry, и с бантом на горлышке из габардина — материала, изобретенного более ста лет назад тогдашним главой бренда Томасом Берберри. Покупатели аромата во флаконе объемом 90 мл могут заказать нанесение на стекло монограммы (до трех инициалов) на сайте компании и в избранных точках продаж.

Burberry — один из старейших британских брендов, специализируется на производстве одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс для мужчин, женщин и детей. Отличительные черты — бежевая клетка-тартан и логотип в виде вооруженного всадника. Компания основана в 1856 году. Летом 2017 года марка представила новую коллекцию аксессуаров Beasts.