GlamGlow выпустил маску с ежом и ехидной

Бренд GlamGlow выпустил лимитированную серию своей маски Sonic Blue GravityMud, улучшающей упругость кожи. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 27 июля.

В серии три разных коллекционных упаковки средства с изображениями персонажей японских видеоигр и комиксов Sonic the Hedgehog: ежом Соником, ехидной Наклзом и лисенком Тейлзом.

«Мы услышали о 25-й годовщине создания Соника и подумали, что мы просто обязаны присоединиться ко всеобщему веселью и создать что-нибудь безумное и оригинальное. Совместно с компанией Sega мы разработали средство, которое объединяет компьютерные игры и маски», — рассказали Шеннон и Гленн Деллимор, основатели марки GlamGlow.

Бренд GlamGlow основан Гленном и Шэннон Деллимор (Glenn & Shannon Dellimore) в 2010 году в США как производитель средств для ухода за кожей с оригинальными формулами. Изначально косметические продукты марки предназначались для профессионального использования голливудскими звездными визажистами, но затем вышли на широкий рынок. В настоящее время бренд принадлежит компании Estee Lauder.

Весной 2017 года бренд представил новые средства: крем с эффектом сияния, цветные бальзамы для губ и линейку пламперов, придающих губам объем.