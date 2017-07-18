Estee Lauder предложила умываться водорослями

Парфюмерно-косметическая компания Estee Lauder пополнила свою коллекцию Nutritious новой линией Nutritious Micro-Algae с экстрактом водорослей. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 18 июля.

В линейке четыре продукта: гель-желе для очищения кожи и удаления макияжа, детокс-мыло, двухфазный тоник для устранения жирного блеска и сужения пор и увлажняющий лосьон. По словам представителя бренда, средства Nutritious Micro-Algae с инновационной текстурой хорошо сочетаются с продуктами Nutritious с экстрактом граната.

Компания Estée Lauder основана в 1946 году в США Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Первый магазин был открыт в 1948 году в универмаге Saks Fifth Avenue. Производит парфюмерию и косметику для женщин и мужчин. В 1968 году компания запустила бренд Clinique, специализирующийся на гипоаллергенных средствах.

В корпорацию The Estée Lauder Companies Inc. в настоящее время входят бренды M.A.C, Aveda, Darphin и другие. В июне 2017 года бьюти-директором марки Estée Lauder стала парижская блогер и визажист Виолетт.