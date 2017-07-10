MAC выпустил «ультра-сияющий» блеск для губ цвета фиалки

Косметический бренд MAC выпустил линию сверкающих блесков для губ Dazzleglass Lipgloss, которая, по словам представителей марки, придает губам ультра-сияние. Об этом сообщает Popsugar.

Блеск, состоящий из светоотражающих жемчужных частиц, также увлажняет и питает губы. В цветовой гамме — 16 оттенков. В линейку вошли яркие и необычные цвета, например: Comet Blue (неоновый синий с оттенком фиалки), Boys Go Crazy (темно-фиолетовый с синим подтоном), Funtabulous (пурпурный с фиолетовым перламутром), Date Night (холодный фиолетовый).

Коллекция уже доступна на официальном сайте, цена за блеск— 17 долларов.

MAC Сosmetics — производитель профессиональной косметики со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Компания была основана в Канаде визажистом Франком Тоскэном и владельцем сети салонов красоты Франком Анджело в 1984 году. Одним из самых первых хитов МАС стала интенсивно-красная матовая помада Russian Red. В настоящее время бренд принадлежит фирме Estee Lauder.

Одна из новинок марки — коллекция, созданная с корейскими дизайнерами Steve J. и Yoni P. В нее вошли тени для век, несколько оттенков помад и пудра.