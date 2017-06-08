M.A.C показал «остромодную» косметику

Американский марка M.A.C показала коллекцию косметики, созданную с корейскими дизайнерами Steve J. и Yoni P. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 8 июня.

По словам представителей бренда, линейка получилась дерзкой и остромодной как и одежда корейских модельеров из Сеула. В коллекцию вошли тени для век, несколько оттенков помад и пудра.

M.A.C Cosmetics — производитель косметики, штаб-квартира компании располагается в Нью-Йорке. Фирма создана в Канаде в 1984 году. Изначально бренд позиционировал себя как «косметику для визажистов», но затем вышел на массовый рынок. В настоящее время бренд принадлежит фирме Estee Lauder.

Одна из новинок марки — палетки Eyes x 9 и Eyes x 15 для макияжа глаз. Классическую линейку дополнили коричневыми тонами, цветами металлик, а также красными оттенками.