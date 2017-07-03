Марка Origins предложила путешественникам маску из бамбукового угля

Марка Origins, принадлежащая компании Estee Lauder, представила коллекцию фирменных средств для ухода за кожей в специальном travel-формате, который подойдет для поездок и путешествий. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 июля.

В линейке представлена, например, мягкая пенка для умывания Checks and Balances. В ее состав входит турмалин и широколистная ламинария, которые регулируют выработку кожного жира.

Также в линейку вошел мягкий эксфолиант Modern Friction — отшелушивающая паста, выравнивающая кожу. Еще одна новинка — маска Clear Improvement на основе бамбукового угля и белой китайской глины. Она, по словам представителей марки, удаляет токсины и загрязнения, которые закупоривают поры, глубоко очищает кожу и придает ей сияние.

Кроме того, в коллекцию вошла увлажняющая ночная маска Drink Up Intensive и крем для тела Ginger Souffle с эфирными маслами лайма, бергамота и имбиря. Цены на продукты варьируются от 800 до 1350 рублей.