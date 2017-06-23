Бьюти-директор Estee Lauder назвала необходимую каждой женщине косметику

Новый бьюти-директор Estee Lauder, парижская блогер и визажист Виолетт рассказала «Ленте.ру» о непременных составляющих женской привлекательности и перечислила косметику, необходимую любой женщине.

На первом месте в списке оказались яркая красная помада, а также консилер для маскировки несовершенств кожи: «Эти средства всегда лежат в моей сумке. Даже если я сегодня почему-то не накрасила губы красной помадой, она под рукой — на всякий случай», — пояснила Виолетт.

Главным секретом привлекательности парижанок новый бьюти-директор Estee Lauder считает, помимо красной помады, обманчиво-небрежную прическу и непременные туфли на высоком каблуке. На вопрос о том, что Виолетт думает об основательнице компании Эсте Лаудер, она ответила: «Эсте была настоящим визионером. Ее философия заключалась не в том, чтобы продавать продукт, а в том, чтобы продавать образ. Она, женщина, создала свой бренд в те времена, когда быть бизнес-леди было совсем не просто. Но Эсте сделала это и вошла в историю».

Компания Estee Lauder основана в 1946 году в США Эсте Лаудер и ее мужем Джозефом Лаудером. Производит парфюмерию и косметику для женщин и мужчин. В 1968 году компания запустила бренд Clinique, специализирующийся на гипоаллергенных средствах.

Estee Lauder в настоящее время принадлежат бренды M.A.C, Aveda, Darphin и другие.