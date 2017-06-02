Giorgio Armani предложил женщинам примерить подиумные образы

Марка Giorgio Armani Beauty представила лимитированную коллекцию средств для макияжа с backstage показов. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Новая линейка была навеяна идеей смешения стилей и культур. В линейку вошли палетки для лица, жидкие тени, и блески для губ. Цены на продукты варьируются от 2800 до 10500 рублей. В фирменном бутике в «Атриуме» посетителям сделают бесплатный макияж с показа Runway SS 17

Компания Giorgio Armani основана в 1975 году итальянским модельером Джорджо Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти. Выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, часы, украшения, мебель и предметы декора под брендами Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Casa и другими.

В конце марта 2017 года в Москве открылся первый в Европе бутик Giorgio Armani Beauty. Там посетители могут «примерить» макияж глаз и губ в виртуальной примерочной при помощи специальной программы Look Book.