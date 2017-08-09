Giorgio Armani Beauty нашел новый подход к черному цвету

Марка Giorgio Armani Beauty показала новую линейку косметических средств на новый сезон. Она получила название Black Nuances. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

В ней, по словам представителей марки, представлен новый взгляд на черный цвет: от насыщенного графического до полупрозрачного градиента. Главные новинки в коллекции: гелевые тени для век и жирная черная лаковая подводка для глаз. «Для показал коллекции сезона осень-зима, которая является настоящим шедевром с точки зрения сочетания цветов, идеально подошли мягкие черные тени с голографическими искрами», — сказала визажист Линда Кантелло.

Фото: пресс-служба Armani

Компания Giorgio Armani основана в 1975 году итальянским модельером Джорджо Армани и предпринимателем Серджо Галлеоти. Выпускает одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, часы, украшения, мебель и предметы декора под брендами Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Junior, Armani Casa и другими.