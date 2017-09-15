La Roche-Posay предложил поглотить кожное сало

Косметический бренд La Roche-Posay выпустил очищающую матирующую маску для лица в гамме Effaclar. Об этом представитель компании рассказал корреспонденту «Ленты.ру» в пятницу, 15 сентября.

Маска предназначена для ухода за жирной проблемной кожей. Отмечается, что она «абсорбирует излишки кожного сала, удаляет даже невидимые глазу загрязнения кожи, глубоко очищает поры и контролирует избыточное выделение кожного сала».

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Средство содержит два вида минеральной глины, которые эффективно поглощают загрязнения и себум. В составе маски содержится термальная вода La Roche-Posay, содержащая природный антиоксидант селен.

La Roche-Posay — французский косметический бренд. В состав его продуктов входит термальная вода из источников, расположенных в коммуне с одноименным названием в регионе Новая Аквитания. Источники были официально признаны «общественно полезным объектом» в 1897 году, 1928 началось производство косметики на основе термальной воды. Марка La Roche-Posay основана в 1975 году, в настоящее время принадлежит корпорации L'Oreal.