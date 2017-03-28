La Roche-Posay избавит женщин от жирности кожи

Дерматологическая лаборатория марки La Roche-Posay представила специальное средство для проблемной и жирной кожи. Об этом корреспонденту Ленты.ру рассказал представитель пресс-службы марки. Речь идет о тонике-спрее на основе сульфата цинка.

По словам представителей марки, этот тоник Serozink одновременно освежает, матирует и успокаивает кожу. Основной компонент — сульфат цинка — регулирует выработку себума, оказывает противовоспалительное действие на кожу и защищает от оксидации. Средство уже появилось в продаже.

La Roche-Posay — французский косметический бренд. В состав его продуктов входит термальная вода из источников, расположенных в коммуне с одноименным названием в провинции Пуату-Шарант.

Источники были официально признаны «общественно полезным объектом» в 1897 году, 1928 началось производство косметики на основе термальной воды. Марка La Roche-Posay основана в 1975 году, в настоящее время принадлежит корпорации L'Oreal.