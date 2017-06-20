La Roche-Posay занялся профилактикой рака кожи

Косметический бренд La Roche-Posay предложил новые средства в программе профилактики меланомы (рака кожи) #яСкинЧекер, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда во вторник, 20 июня.

В рамках программы, помимо оценки родинок по специальному тесту, предлагается использовать новый UV-стикер для оценки интенсивности ультрафиолетового излучения. Стикер, который наклеивается на кожу и меняет свою окраску в зависимости от интенсивности UV-лучей, можно бесплатно заказать на сайте или получить в аптеке, где представлена продукция La Roche-Posay.

Также марка выпустила новое солнцезащитное средство — матирующий гель-крем Anthelios SPF 50+, разработанный по технологии Airlicium для фотозащиты чувствительной проблемной кожи. Средство защищает кожу от UVA- и UVB-лучей и контролирует источники жирного блеска: себум и пот.

La Roche-Posay — французский косметический бренд. В состав его продуктов входит термальная вода из источников, расположенных в коммуне с одноименным названием в регионе Новая Аквитания. Источники были официально признаны «общественно полезным объектом» в 1897 году, 1928 началось производство косметики на основе термальной воды. Марка La Roche-Posay основана в 1975 году, в настоящее время принадлежит корпорации L'Oreal.

Одна из новинок марки — новое молочко для сухой кожи взрослых и детей Lipikar Lait. Оно содержит термальную воду с высоким содержанием селена и ниацинамида, которые успокаивают кожу и снимают зуд.