Lancome представила аромат Miracle Blossom

Французский косметический бренд Lancome представил новый аромат под названием Miracle Blossom. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 16 июня.

В парфюмерной воде чувствуются ноты розы, яблока, мандарина, пиона и личи. Базовые ноты — эссенция древесно-сливочного сандала, а в шлейфе ощущается мускус и амброксид. Цена аромата — 6500 рублей.

Lancome — косметический бренд, основанный в 1935 году Арманом Петижаном. Первые пять ароматов марки во флаконах по эскизам Жоржа Делома были представлены на Всемирной выставке в Брюсселе (1935). Годом позже ассортимент бренда пополнился косметическими средствами. С 1964 года марка принадлежит компании L’Oreal.

Одна из новинок марки — матовая помада Matte Shaker. Она создана на базе текстуры тонального крема по технологии Matte Shaker. Поэтому жидкая помада в два раза более насыщенная, чем обычная. Представители марки назвали новинку «безумно дерзкой и безумно матовой».