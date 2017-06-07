Lancome предложил женщинам «безумно дерзкую» помаду

Французский косметический бренд Lancome представил новую матовую помаду насыщенных оттенков Matte Shaker. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. Новый аппликатор-кушон обеспечит

более точное нанесение.

В основе Matte Shaker лежит технология Ultra Thin Film, созданная на базе текстуры тонального крема. Поэтому жидкая

помада в два раза более насыщенная, чем обычная. Представители марки назвали новинку «безумно дерзкой и безумно матовой».

Фото: Lancome 1 /2

Lancome — косметический бренд, основанный в 1935 году Арманом Петижаном. Первые пять ароматов марки во флаконах по эскизам Жоржа Делома были представлены на Всемирной выставке в Брюсселе (1935). Годом позже ассортимент бренда пополнился косметическими средствами. С 1964 года марка принадлежит компании L’Oreal.

Одна из новинок — аромат La Vie est Belle Bouquet de Printemps («Букет весны»). Он заключен в массивный и лаконичный флакон прозрачного стекла той же формы, что и предыдущие версии La Vie est Belle, горлышко флакона украшено розовым цветком из ткани.