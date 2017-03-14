Lancome создаст коллекцию косметики с парижским модельером

Французский косметический бренд Lancome объявил о сотрудничестве с парижским дизайнером и модельером Олимпией Ле-Тан (Olympia Le-Tan). Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 14 марта. Осенью 2017 года они представят коллекцию средств для макияжа.

«Творения Олимпии Ле-Тан соединяют в себе поэзию и радость бытия. Сочетая образы разных эпох, они отвечают духу нашего времени и воспевают свободную и индивидуальную красоту каждой женщины», — сказала генеральный директор Lancôme International Франсуаза Леманн (Françoise Lehmann).

Линейка выйдет ограниченным тиражом. Предполагается, что в продаже она появится в сентябре.

Lancome — косметический бренд, основанный в 1935 году Арманом Петижаном. Первые пять ароматов марки во флаконах по эскизам Жоржа Делома были представлены на Всемирной выставке в Брюсселе (1935). Годом позже ассортимент бренда пополнился косметическими средствами. С 1964 года марка принадлежит компании L’Oreal.