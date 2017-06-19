Ermenegildo Zegna предложил мужчинам одеколон с запахом уда и пачули

Итальянский бренд мужской одежды и аксессуаров Ermenegildo Zegna представил новые ароматы. Среди них Acqua di Iris с нотами ириса, листьев фиалки и бергамота, а также коллекцию Essenze Spice с аккордами пряностей. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 19 июня.

Фото: Ermenegildo Zegna

Acqua di Iris — новая интерпретация бестселлера бренда, аромата Acqua di Bergamotto, с более свежими морскими нотами. В состав композиции также входят древесные аккорды, абсолю лабданума и ноты мускуса.

Коллекция Essenze Spice состоит из трех ароматов: Bourbon Vanilla, Indian Spice, Persian Saffron. В первом из них ноту ванили дополняет аккорд черной смородины, киприола и турецкой розы, во втором композиция специй (кардамона, кориандра и бадьяна) сочетается с цветочными аккордами и древесными нотами кедра, уда (агарового дерева) и пачули. В третьем аромате шафран сочетается со свежими нотами бергамота.

Ermenegildo Zegna — итальянская компания, занимающаяся выпуском люксовой мужской одежды, обуви и парфюмерии. Была основана в 1910 году Эрменеджильдо Зенья. В настоящее время управляется уже четвертым поколением семьи Зенья.

