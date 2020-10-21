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Мастер маникюра обработал женщине руки запрещенным средством и лишил ее ногтя

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Фото: Rachelann Gibson

Женщина лишилась ногтя из-за использования мастером запрещенного средства во время маникюра и попала в больницу. Соответствующий материал публикует The Sun.

26-летняя Рэйчелан Гибсон (Rachelann Gibson) из Бонниригга, Шотландия, рассказала, что ее ноготь сломался случайно: она уронила на руку доставленную курьером тяжелую коробку. Обнаружив, что покрытая акрилом пластина полностью оторвалась от пальца, героиня материала поехала в больницу. После осмотра медсестра сообщила пациентке, что ее ногти обработали опасным для здоровья продуктом под названием метилметакрилат (ММА). Именно из-за него, по ее словам, ноготь оторвался с корнем.

«ММА представляет собой продукт на основе цемента, поэтому ногти были такими крепкими и держались неделями. В ногтевой индустрии это средство было запрещено в течение многих лет. Тем не менее большинство салонов все еще используют его, а клиенты не имеют ни малейшего представления о том, настолько это опасно», — объяснила Гибсон. Она также отметила, что ММА может вызвать необратимую потерю и повреждение натурального ногтя, онемение пальцев, выкидыши у беременных, поражения почек, проблемы с печенью и респираторные заболевания.

«Я бы предпочла пережить роды, чем вновь столкнуться с такой болью. На самом деле мне очень повезло. По словам врачей, если бы скол был на дюйм ближе к основанию ногтя, мне потребовалась бы операция», — добавила пострадавшая.

Гибсон заявила, что больше никогда не будет наращивать ногти, и призвала других быть осторожными при выборе салона.

В сентябре россиянка получила химические ожоги на руках, делая маникюр в салоне Анастасии Решетовой. По словам клиентки, после первого посещения она написала жалобу администрации заведения, и ей вернули деньги за некачественную услугу. Спустя некоторое время ситуация повторилась: она записалась на педикюр, и на ее ногах появились такие же ожоги, а некоторые ногти сломались.

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